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屯馬綫半新盤都要蝕　朗城滙高層兩房3年蝕逾14萬

股樓投資 16:03 2022/08/31

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二手樓價持續下跌，就連價錢一向硬淨的鐵路盤，也連錄蝕讓成交。坐落屯馬綫朗屏站上蓋的朗城滙，繼上周錄得一宗三房蝕讓買賣後，近期再有業主損手離場。 

美聯物業馮根明說，朗城滙第3座高層F室，實用面積490平方呎，兩房間隔，放盤約6個月，原叫價868萬元，終減價57萬元，以811萬元易手，實用呎價約16,551元。 

資料顯示，原業主於2019年4月以825.2萬元購入上址，持貨3年，現帳面蝕約14.2萬元，若連買賣佣金、稅項等開支計，料實際蝕約60萬元。

同場加映【有相睇】低市價2%購連特色大戶 單位設大平台 呎價僅約1.4萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 朗城滙 私人屋苑

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