▲ 【保監局數據】上半年內地訪客新造業務保費升150% 受惠去年低基數效應

保監局公布2022年上半年香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額2999億元，按年跌2.3%。來自內地訪客的新造業務保費為5.4億（升150%），因個別保單交易及2021年同期基數較低而顯著回升，佔個人業務總額0.7%。

保監局指，內地訪客群組購買的保單中，約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），危疾、終身壽險及醫療保險，分別佔保單的份額為 32%、32% 和 26%。

上半年整體長期有效業務的保費收入總額為2,647億（跌3.3%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2207億元（跌2.4%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為151億元（跌 25.1%）；以及退休計劃業務，其供款為252億元（升 5.3%）。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為1488億元(跌1.4%)。

期內發出約17000份合資格延期年金保單

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為819億（升1.7%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為730億（升9.1%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為85億元（跌36.2%）。保險公司共發出約17000份合資格延期年金保單，並帶來11億元保費，佔個人業務總額1.4%。

一般業務保單方面，上半年毛保費352億元（升5.5%），淨保費則為225億元（升 1.7%），已償付申索毛額為137億元（降 8.1%），整體承保利潤由7.94億元大幅增長至 25.45億元 。

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記者：余倩敏