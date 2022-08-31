【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%

旭輝控股（00884）今日（31日）中午公布折讓12.3%配股淨籌6.23億元，午後復牌後即急挫逾一成，其後愈跌愈有，一度跌16.6%，低見1.96元，最新報2元，跌14.9%，成交額大增至10.2億元。旭輝今早上午9時半起突然停牌，以待刊發本公告，並於下午1時起恢復買賣。

大行予旭輝投資評級及目標價﹕

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旭輝宣布，以先舊後新方式，向不少於6名獨立配售人，配售近3.05億股，相當於擴大後已發行股份總數約3.23%。每股配售價為2.06元，較昨日（30日）收市價2.35元，折讓約12.3%。集資額6.28億元，扣除相關費用及成本後，集資淨額約6.23億元。公司指，配股資金將用於現有債務再融資及用作一般企業用途，估計配售事項於周五（9月2日）完成。

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記者：郭秀慧