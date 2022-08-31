【經濟復常】海港城1月至8月人流、車流升1成　全年引進100間新店

▲ 2022年首3季有超過70間新店於海港城開業，全年預計共有近100間新店。（海港城提供圖片）

隨著社交距離措施放寬，市民重新外出消費。海港城公布，今年１月至８月周末及假日人流及車流按年錄得１成增長；全年將會有近100間新店進駐。

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海港城指，近年不斷強化租戶組合， 成功帶動人流及車流。總計2022年首3季有超過70間新店於海港城開業，2022年全年預計共有近100間新店進駐。

廣東道名店街有新血

繼去年Hermès及Salvatore Ferragamo於海港城廣東道開設全新旗艦店，横跨兩層、面積近萬呎的DIOR全港最大旗艦店及Miu Miu全新概念精品店，亦已於今年在廣東道開業。另外兩個國際頂級品牌Piaget 及Van Cleef & Arpels，亦將於今年稍後及明年初於廣東道開幕。 CASA LOEWE 亦剛於海港城開設了兩層佔地超過5千呎的全港唯一商店。

除了零售外，海港城亦有新餐廳進駐。 由2022年1月至今，商場已引入近10間全新海外及本地人氣特色餐飲店。更多餐廳及期間限定店亦將陸續登場或擴遷。

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責任編輯：葉泳珊