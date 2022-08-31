【個人私隱】美部門控告分析服務商　指大量追蹤用戶位置資訊

▲ 美國聯邦交易委員會（Federal Trade Commission，FTC）日前控告應用程式分析服務商Kochava，指其非法購買大量行動裝置的位置資訊並對外出售，侵犯用戶私隱甚至是人生安全。

應用程式收集用戶個人資料、位置等訊息時有發生，而美國聯邦交易委員會（Federal Trade Commission，FTC）日前控告應用程式分析服務商Kochava，指其非法購買大量行動裝置的位置資訊並對外出售，侵犯用戶私隱甚至是人生安全。

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FTC在官網發文指，於本星期控告應用程式分析服務商Kochava，指控其將所獲得的行動裝置位置資訊變成商品售賣，因而決定控告Kochava以保護使用者的私隱，同時阻止Kochava銷售這些資料。

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私下售賣用戶資訊圖利



據FTC的調查顯示，Kochava對外出售自數億個行動裝置所衍生的位置資訊，並將這些資料進行客製化，包括將它們依照行動裝置識別碼分類，還附上這些裝置所在位置的經緯度及時間點。Kochava亦在行銷文件中指出，這些資料可用於協助客戶分析自家商店或其他區域的流量，或是幫助客戶執行目標式廣告。

FTC認為，Kochava或其客戶利用這些資料來追蹤使用者，將危害使用者私隱，甚至是人身安全。委員會希望以法律行動阻止Kochava繼續出售這些敏感的位置資料，並要求Kochava刪除這些資料。

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責任編輯：廖淑瑩

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