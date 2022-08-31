私募基金太盟近60億元收購 日本旅遊景點豪斯登堡

有亞洲黑石(美：BX)之稱，計劃明年在本港上市的本港私募基金太盟，將以1,000億日圓即56億元，向日本大型旅遊機構HIS (日：9603)、西日本鐵道(日：9021)等投資者，收購位日本九州長崎的旅遊景點豪斯登堡。市場相信，一場疫情雖導致豪斯登堡人流及業績下降，惟仍預期未來業績出現反彈，因而吸引太盟出手。傳HIS在交易過程中要求太盟完成收購後，續聘用約千名員工。

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以歐洲式建築聞名的豪斯登堡，為日本最大旅遊設施之一，面積較東京迪士尼還大一倍。疫情前，該景點全年入場人數逾250萬人次。HIS受累海外旅行需求低迷，以及電力零售業務虧損等因素影響，因此選擇出售豪斯登堡回籠現金流。至於太盟，則早有投資日本旅遊設施的經驗。該基金於2013年入股大阪環球影城，並於2017年把股權出售予美國廣播機構康卡斯特(美：CMCSA) 旗下的NBC環球。

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