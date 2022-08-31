【ET講股通】孫運喜：頭肩底孖寶（附Time code）

8月份最後一個交易日，恒指跟隨美股回調低開359點，開市報19589點，及後逐步反彈，見高位20173點後，尾市再度回軟，暫報19936點，升12點，成交980億元；科技指數則升0.9%，暫報4265點。股神巴菲特上周三減持比亞迪，比亞迪 （01211） 曾見229元最低位，尾市仍挫逾8%。美團 （03690） 升逾3%、騰訊 （00700） 升逾1%、海底撈 （06862） 績後造好升7%，航運股走弱，體育用品股上揚。大市後續如何發展？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：11 - 港股今日市況速覽

01：25 - 美團 （03690） 逆市上升 節日臨近內需股有追捧

02：24 - 期指逼近保歷加通道下方 形成下降軌初步支持見19700點

04：45 - 巴菲特減持比亞迪 （01211） 至19.9% 市場擔心會繼續沽售

09：55 - 明年美國減息預期消散 累及三大美股連日回調跌穿50天線

12：04 - 美國縮表倍增至950億美元 風險資產再添壓力

13：20 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 走勢點睇？咩位可買入？

16：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 好似轉強了好多，咩位買入比較好？

19：30 - 觀眾問股：領展 （00823） 走勢如何？ 咩位可買入？

22：43 - 觀眾問股：日清食品 （01475） 未有貨幾錢入？

25：37 - 港股收市市況速報

26：50 - 潛力股推介：創維集團 （00751）

28：15 - 潛力股推介：威高股份 （01066）

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責任編輯：霍耀堂