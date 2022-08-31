新加坡飛魚史高寧食大麻受查 里約奧運曾擊敗菲比斯

新加坡男飛魚史高寧年少成名，於2016年里約奧運擊敗水神菲比斯，為新加坡摘得史上首面奧運金牌。不過史高寧與女隊友被揭在海外受訓期間曾吸食大麻，遭新加坡中央肅毒局調查。

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新加坡政府轄下體育機構周二（30日）發表聲明，指27歲的史高寧（Joseph Schooling）與29歲女隊友林香杞今年5月涉於海外受訓期間吸食大麻，新加坡中央肅毒局正就此事進行調查。

當局指史高寧早前接受的毒品驗尿檢測結果為陰性，不過史高寧已經承認曾在海外吸食大麻。史高寧本身正在服兵役，部隊要求他接受長達半年尿檢，也禁止他在服役期間請假備賽。

林香杞遭到當局調查，而史高寧則交由國防部及新加坡部隊處分。

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新加坡體育理事會指，新加坡國家隊選手為世界體育舞台上的國家代表，需要秉持最高行為操守標準，也絕不容忍一切不合法和不符合體育精神的行為。

史高寧同日發表聲明，就他的行為傷害親友和年輕的支持者而道歉。他表示曾經歷人生一段艱難時期，因一時軟弱作出錯誤判斷，會為此負責和改過，不會再令身邊人失望。

史高寧2016年參加巴西里約熱内盧奧運會時，以21歲之齡於100米蝶泳項目擊敗偶像菲比斯（Michael Phelps），為新加坡奪得史上首面奧運金牌。

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責任編輯：鄭錦玲