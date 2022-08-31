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【解碼｜內銀股】四大內銀已放榜　高盛：中行盈利質素高、建行盈利受降撥備帶動

股市 15:23 2022/08/31

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高盛指中行中期盈利質素高，建行盈利則受降低撥備帶動。

工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 及建行 （00939） 中期業績先後出爐，按年比較，4大內銀中期純利升幅介乎4.9%至6.3%，淨利息收入增長介乎3%至9%，淨手續費收入則介乎收縮9%至零增長，撥備前利潤由零增長至升4%不等。淨息差方面，4大內銀上半年為1.70%至1.87%。高盛指工行業績符預期，建行則遜預期，而中行之淨息差則跑嬴同業。

據高盛綜合的數據，4大內銀上半年資產增長強勁，總資產對貸款之增長為按年升7至13%，但期內存款增長卻只有7至10%。高盛指，貸款與存款增長速度不符，未來料將限制4大內銀的資產負債表擴張，並導致其融資成本上升。

同時，4大行的不良貸款形成於第二季均有所上升，即使4大行期內不良貸款率維持穩定，這意味內銀第二季經確認並處置的不良貸款，有所增加。基於上述原因，展望未來，高盛料內銀會加大減值撥備，而非透過釋放撥備推升利潤。

個別內銀方面，高盛認為建行的盈利質素低，指其盈利增長是由降低撥備所帶動，而中行盈利質素則較高，因中行在加大撥備下，純利仍有增長，且淨息差按年及按季均有所擴闊。反觀其他內銀同業，上半年淨息差按季跌約10點子。

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記者：余倩敏

港股 大行報告 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 國有內銀股

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