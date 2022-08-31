【日本電器】Panasonic瞄準高價家電市場　擬亞洲推出日版產品

▲ 日本Panasonic瞄準美容家電市場，開發高價位產品。（日本Panasonic官網截圖）

家庭電器市場一直龐大，不少品牌亦一直加強產品功能吸客。日本Panasonic則瞄準美容家電市場，開發高價位產品，冀業務生意額可增加5成。

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視像會議與美容需求有關？

以往Panasonic在美容儀等產品的範疇較弱，但據日經中文網報道，該業務部部長林真一表示，受新冠疫情影響，戴口罩導致皮膚粗糙的憂慮增加，加上消費者在視像會議更頻繁留意自己面部，令整體對美容產生興趣的客群擴大。

該企在7月推出了主打去角質的美容儀，售價超過6.9萬日圓（約3,917港元）。此美容儀採用更高輸出功率的LED，但售價亦比舊產品高2至3萬日圓（約1,135至1,703港元）。

比現有高端產品貴3成

除了美容儀，Panasonic亦持續加強現有風筒產品的性能。品牌將於下月推出價格比現有最高端產品再貴3成的風筒，售價達3.8萬日圓（約2,157港元）。據該企透露，產品在不降低風力等功能的前提下，將產品體積縮少3成，令用家使用時更不易疲勞。

日本Panasonic更積極擴大海外銷售，計劃在中國等亞洲市場，推出與日本相同的產品。該企分析稱，截至2030年，美容家電的市場規模將以每年5％左右的幅度持續增長。認為隨著海外銷售渠道的擴大和日本國內單價上升，有望把營業收入提高5成。

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責任編輯：葉泳珊