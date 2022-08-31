▲ 【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升3日 畢馬威：港美息差收窄情況將持續

港元拆息（HIBOR）普遍向上，與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，周三再升2.48點子至1.86542厘。短息方面，隔夜HIBOR升12.85點子至1.18619厘；1星期HIBOR跌0.85點子至1.4253厘；2星期HIBOR跌2.32點子至1.53518厘。

至於中長息，3個月期HIBOR升2.31點子至2.6528厘；6個月期HIBOR升4.02點子至3.29816厘；12個月期HIBOR升4.94點子至3.70637厘。

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，隨美國聯儲局加息，美息上半年升勢大幅超越HIBOR，但隨資金流出香港及HIBOR的加息速度高於美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR），近月港美息差有見收窄，預期情況將持續，但最優惠利率的未來變化則較難預計，但相信隨HIBOR抽升，香港銀行會考慮作出調整。

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編輯：陳韻妍