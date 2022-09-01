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【特朗普社交平台】Truth Social未能於Google Play上架　疑與內容政策有關

科技 12:13 2022/09/01

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Google認為Truth Social違反Google Play禁止散播人身威脅及煽動暴力等內容的政策。

美國前總統特朗普自創的社交平台Truth Social再次引起關注，繼早前懷疑拖欠網站代管費用後，最近又被指無法於Google Play上架。Google發言人表示，因Truth Socia未能通過審核，故未能於Google Play上架。

【特朗普社交平台】Truth Social疑陷財務危機 拖欠網站代管費用

《路透社》報道，Google一直未有批準Truth Social App的上架審核。Google表示，公司較早已通知Truth Social，指其多次違反標準政策，同時對平台上架感到擔憂；Google認為Truth Social違反Google Play禁止散播人身威脅及煽動暴力等內容的政策。

【NFT】Meta擴展NFT計畫 允許Facebook用戶發布數碼收藏品

對此，Truth Social未有對《路透社》作出回應。但在新聞稿中指出，有些競爭對手的APP嚴重違反情色內容等政策，卻允許在Google Play上架，反觀Truth Social是不允許有色情內容。

【Snapchat新功能】Snapchat推出雙攝功能 同時記錄前後鏡頭影像

責任編輯：廖淑瑩

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