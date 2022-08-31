【跨越虛實】「數碼娛樂領袖論壇2022」逾2,800位人士參與 Decentraland首設元宇宙展館成活動亮點 虛擬線上平台繼續開放至9月26日

數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF）於8月28日圓滿結束，一連三日的DELF 2022提供超過110個小時的精彩內容，吸引來自接近30個國家或地區逾2,800名參與者。

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今屆DELF邀請了70多位國際及本地講者，圍繞主題「跨越虛實 娛樂無界」作多方面的深入討論，並加入嶄新元素，圍繞「元宇宙」、「藝術科技」、「運動科技」三方面設立體驗區，包括利用VR眼鏡鑑賞藝術品，試玩move-to-earn概念的人氣區塊鏈遊戲StepN，或是試玩以香港科幻電影《明日戰記》為主題的AR遊戲，體驗以人工智能作出數據分析，從而為專業運動員提出訓練建議的人工智能教練等等。

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DELF 2022還上演了一系列不同項目的本地及東南亞地區的電競比賽及表演賽，連同80多個體驗區及工作坊等，讓公眾、業界與電競愛好者隨時隨地感受DELF的熾熱氣氛。為向公眾提供一個沉浸式的體驗，今屆DELF透過元宇宙平台Decentraland首設元宇宙展館，公眾可透過線上展館觀看論壇及電子競賽直播、參觀數碼藝術展覽、以元宇宙及非同質化代幣 （Non-fungible token, NFT）為題材的初創公司展示，以及其他有趣的互動體驗。

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數碼港行政總裁任景信表示：「數碼娛樂產業發展繼續蓬勃，即使近年遇上疫情的影響，卻無阻過去一年的用戶數目及行業發展均錄得強勁增長，加上元宇宙的興起及Web 3.0時代的演變進程，令我們對數碼娛樂的未來形勢充滿信心。自上屆『數碼娛樂領袖論壇』融合線上線下的體驗取得空前成功，今屆我們繼續深入探討數碼娛樂如何突破界限、將元宇宙活用於不同層面，以及如何為此類新科技制定標準、擬定政策和規管等全球共同關注的議題。我們很高興看到今屆DELF的『元宇宙博覽館』廣受歡迎，不少公眾大眾親身前來感受多項應用於運動、電競項目及各個行業的體感科技及數碼娛樂體驗。」

今年DELF2022的其中一項焦點活動是「2022環太平洋大學聯盟（APRU）電競MetaGame會議」，於主論壇第二天早上舉行。會議雲集來自北美、南美及亞太區的菁英，今年特別針對電競行業來討論當中的政策、新世代學習等內容，包括探討遊戲化教育的優點、精英大學電競新趨勢，及如何利用遊戲提高我們的社會福祉等議題。會議期間，有由APRU成員大學的學生參加的《APRU Rampage 邀請賽》來作交流連繫。

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自2018年起，數碼港先後與多個團體合舉辦「樂齡電競及體驗日」，旨在向長者推廣電競，希望他們透過參與電競活動，活出豐盛人生。今年第五屆的「樂齡電競及體驗日」，數碼港與香港創科發展協會及智慧香港扶輪社首次以互動麻將遊戲為主題，並請來數碼港行政總裁任景信、科技創新界立法會議員邱達根議員、國際扶輪3450地區總監李德利博士擔任主禮嘉賓。活動共有115位老友記到場試玩由數碼港初創公司研發的《麻將天下2》手機麻將遊戲，當中的廣東麻將電競比賽由20名「選手」競逐，最終由68歲的鍾秋龍伯伯嬴得冠軍，可謂相當精靈。

將於2023年9月於杭州舉辦的亞運會，首次將電子競技列為正式比賽項目，《街頭霸王5》正是亞運電競八個項目之一。為讓大眾提前感受電競賽事的刺激，是次DELF亦帶來「數碼港呈獻：TOROS powered by Red Bull」《街頭霸王5》邀請賽，這項賽事得到日本CAPCOM官方正式授權，請來包括Buster_Claw、Chris Wong、ComboStrike、Denesis、Papa Eric、RaInPrO、Saisak、Tse4444共8位香港頂級好手一決勝負，賽事最終由RaInPrO勝出，獲得5,000元獎金。

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論壇的虛擬線上平台會開放至2022年9月26日。回顧2022數碼娛樂領袖論壇內容及演講者陣容，可瀏覽此網址。

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責任編輯：嚴浩文