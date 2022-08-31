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觀望半導體板塊佈局機會

宏觀解讀 14:58 2022/08/31

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半導體銷售最近達到頂峰，該行業在2022年3月錄得545億美元的月銷售額，此後該數字卻一直在下降。該行業在2021年12月也錄得了為近期峰值的33%年增長，可是其後一直在下降。2022年6月的銷售額年增長僅僅達9%。綜合幾個因素，增長放緩得到了解釋：通脹率上升、加息和地緣政治緊張局勢為該行業的前景增添不確定性。週期性調整的可能性在存貨量上升的情況下由新產能推動。

2020年初爆發肺炎疫情，帶動了電子化設備和服務的需求增長，也帶動市場對新產能需求的大幅增加。晶圓產能在2018年至2020年的三年間增長了約25%。然而，在2021年至2022年的兩年，市場預估產能也將以類似的速度成長。在最初階段，肺炎疫情限制了流動性並阻礙了產能增加，導致供應鏈中斷，並促使生產商提高價格。客戶消耗庫存，訂購量高於需求量。在需求可能放緩的情況下，隨著新產能的推出，存貨量已上升至更高水的準。隨著去化存貨和需求下降，生產商之間的競爭將加劇，過度的產能擴張和支出可能導致惡性循環。在面對週期性調整階段，預期半導體銷售將會放緩，若總體經濟情勢進一步惡化，銷售狀況則可能會隨之走弱。

半導體產業可能處於週期性調整的早期階段，成長也將趨緩。由於總體經濟情勢變化快速，很難斷定何時會達到週期的谷底。在此期間，投資者應採取長線投資的策略投資於優質的半導體企業。歷史顯示，由於投資者會在復甦之前投資，股價通常也會提早反應。此外，由於帶動需求的長期趨勢仍然不變，半導體產業總是能夠走出低谷並達到新的銷售高峰。市場預期，到2030年，半導體產業的銷售額將達1兆美元，年複合成長率為9%。隨著半導體類股價格和評價面下滑，投資者的預期也有所降低；估計這使投資者能夠以較低的價格投資優質的半導體公司， 並進入下一個循環。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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