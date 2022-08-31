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南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗

環球社會熱點 15:10 2022/08/31

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南韓5月起取消多數新冠肺炎防疫限制，亦放寬入境防疫要求。當地政府宣布，周六（9月3日）起將取消入境的檢測要求，但入境後仍需接受核酸檢測。另外，南韓將在今年第4季起開始接種針對變種病毒的二價疫苗。

【新冠疫情】北韓邊境嚴格防範 阻南韓輸入疫情 【下一頁】

南韓中央災難安全對策本部周三（8月31日）宣布，按專家委員會建議，將於周六起取消出發前的檢測要求，經海路或飛機抵達當地的旅客或當地民眾不需提交48小時內的PCR或24小時內快測的檢測陰性報告。

不過，旅客入境後一日內仍需接受PCR檢測，第二副部長李基指此舉作為防範外國流行病毒株的最低措施。當地旅遊業界早已促請政府廢除入境前檢測，指準確度低使效率下降及加重旅客負擔，更指其他國家已廢除有關要求。

世衛：今年已有百萬人死於新冠 累計逾640萬 【下一頁】

另外，政府亦決定在今年第4季起引入針對Omicron亞變種BA.5的二價疫苗，將優先安排60歲以上及其他高危族群接種。由於疫苗具防範BA.5作用，政府亦建議18歲以上﹑已打兩針疫苗者接種。

南韓自家研發的疫苗SKYCovione亦會在9月起開始接種，李基指SKYCovione的中和抗體比現有疫苗高1.9倍，副作用反應亦輕微，建議18歲以上未打針者接種。

南韓疫情一度反彈，8月中曾單日最多增加逾18萬宗確診，但近日已回落。中央防疫對策本部周三公布，周二（30日）新增確診約10.4萬宗，比日前減少逾1萬宗，至今累計超過2300萬宗確診。

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責任編輯：吳漢培

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