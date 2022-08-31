▲ 【九龍倉置業1997】海港城1至8月周末及假日人流及車流按年增10% 全年料有近100家新店進駐

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城近年推出多項優惠活動刺激消費，今年1至8月，海港城周末及假日人流及車流，按年平均錄得10%增長。海港城指，隨更多知名品牌進駐海港城或擴充營業、政府縮減旅客檢疫期，相信更多旅客將陸續來港，進一步帶動人流及消費。

今年首3季有超過70家新店於海港城開業，全年預計共有近100家新店進駐，其中海港城廣東道名店街為焦點。

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繼去年Hermès及Salvatore Ferragamo於海港城廣東道開設全新旗艦店，横跨兩層、面積近萬呎的DIOR全港最大旗艦店及Miu Miu全新概念精品店，亦已於今年在廣東道開業。另外兩個國際頂級品牌Piaget 及Van Cleef & Arpels，亦將於今年稍後及明年初於廣東道開幕。

今年來海港城商場已引入近10家全新海外及本地特色餐飲店，未來會有更多餐廳及期間限定店陸續登場或擴遷。

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編輯：陳韻妍