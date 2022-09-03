【醫療科技】MIT研超聲波貼紙　提供48小時器官成像

▲ 整塊超聲波貼紙，面積為2平方厘米、厚3毫米，約是一張郵票的大小。（MIT）

超聲波成像是常見的醫療檢測技術，能幫助醫生了解病人器官的運作狀況。不過，這套技術需操縱探頭（Probe）將超聲波導入身體，因此對操作員的技巧有一定要求。

美國麻省理工學院（MIT）的研究團隊開發了一種超聲波貼紙，只需貼在皮膚上，即可對器官進行連續48小時實時成像。

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傳統超聲波成像的做法，首先需將水凝膠塗抹在檢測者的皮膚上，這有助產生傳輸超聲波的作用。然後，醫護人員會把探頭壓在凝膠上，將聲波送入檢測者體內，接着身體內部結構會產生回聲並反射至探頭，回聲訊號就會被轉化為視覺圖像。

可防水凝膠變乾

進行產科胎兒檢查時，通常會以超聲波成像獲取子宮內胎兒的影像，一般只需十多分鐘就可完成掃描。但當診斷其他器官的腫瘤狀況時，可能需要更長時間，這就難以靠人手長期操縱探頭。面對這種情況，有些醫院或會採用機械手臂固定探頭，但這始終不及人手操縱般靈活，結果反而會降低圖像質量。

另一方面，水凝膠也會隨時間流逝而脫水變乾，所以進行較長時間的超聲波成像時，需要不斷重新塗抹，否則會影響超聲波的傳輸作用。

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為解決這些難題，MIT機械工程教授趙宣和與團隊開發了一種新型超聲波貼紙，當貼在皮膚後，即可提供48小時內臟器官的連續超聲波成像。

該超聲波貼紙由兩部分組成，底部黏合劑層用於黏附在皮膚上，而頂層則黏附在由數百個微小超聲波傳感器組成的剛性換能器（transducer）陣列上。整塊超聲波貼紙，面積為2平方厘米、厚3毫米，約是一張郵票的大小。

通過將黏合劑層與剛性換能器陣列配對，就可以在更長時間內，連續產生出高分辨率的圖像。這種組合使設備能夠貼合皮膚，同時保持傳感器的相對位置，產生更清晰、更精確的圖像。

此外，黏合劑層是由兩層薄薄的彈性體製成，中間則包裹着一層固體水凝膠，這種水凝膠是一種水基材料，可輕鬆傳輸聲波。彈性體則可防止水凝膠脫水變乾，適合較長時間進行超聲波成像。趙宣和表示，只有當水凝膠高度水合（highly hydrated）時，聲波才能有效地穿透，並提供內部器官的高分辨率成像。

實時監測器官變化 早預警

研究人員對志願者進行了一系列測試，把超聲波貼紙貼在身體的各個部位，包括頸、胸、腹和手臂，並在屏幕觀察他們進行不同活動時，各個器官的實時變化。

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測試結果表明，超聲波貼紙能夠進行多方面的成像，包括坐着和站着時血管直徑的變化、心臟在運動時怎樣改變形狀、喝果汁時胃部如何膨脹和收縮，以及舉重時肌肉的狀況等。

趙宣和認為，這技術能以前所未有的方式，為人類提供超聲波成像方面的巨大潛力。他舉例：「通過實時監測成像，可觀察到人們在舉重時的肌肉變化，當發現肌肉發出明亮圖案時，表明存在暫時性的微損傷，因此能通知對方何時應停止運動，以免受傷。」

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記者：陳卓賢