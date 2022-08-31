【業績速遞】中海物業半年賺5.2億 按年升32.7% 中期息增33%至每股4仙 股價午後急升逾7%

中海物業（02669）公布截至6月底止中期業績，上半年純利5.2億元，按年增長32.7%；收入58.1億元，增長35.3%，主要由於以包幹制為主導在管面積的上升、非住戶及住戶增值服務業務增長，及停車位銷售的持續上升。每股盈利15.87仙，中期息每股4仙，派息比率25.2%。

受業績消息刺激，中海物業股價午後急升，截至2時半，股價最新報8.46元，升7.2%，成交額6,850萬元。

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集團目前在管物業項目1,451個，服務面積2.87億平方米。期內物業管理服務收入43.87億元，較去年同期增加44.1%，增幅主要來自於集團於包幹制合同中在管面積的上升。新增合約包括成都中海國際中心、武漢中海中心、杭州海威中心、蘇州竹輝環宇薈、深圳觀山苑、上海老西門新苑、武漢楚天都市雅園、北京協和醫院西單院區等，亦進軍新疆烏魯木齊市首個「物業城市」項目。

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在港澳地區伸延至醫院管理局轄下約50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓，目前政府管理項目覆蓋九個決策局和21個政策執行部門，是香港最大政府物業管理服務商及港澳地區最大中資物業服務企業的龍頭地位。

集團目前處於淨現金狀況，流動資產淨值為27.2億元，銀行結餘及現金35.7億元。

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記者：李兆明