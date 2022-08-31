巴西總統博索納羅家族陷醜聞 現金大手購入51物業

巴西總統博索納羅再度陷入醜聞，有當地記者團體指控博索納羅家族在過去32年内購買過百個物業，甚至是以現金購入其中約51個物業。博索納羅被要求解釋上述資金來源，甚至有人質疑博索納羅家族透過大手購入物業的方式洗黑錢。

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巴西媒體UOL進行7個月調查，結果顯示1990年至2022年期間，博索納羅（Jair Bolsonaro）家族成員多次使用大筆現金，購入里約熱內盧及聖保羅等城市的大批住宅、公寓及土地。

UOL指1990年至2022年期間，博索納羅及其近親一共購買107個物業，其中最少51個物業是用現金交易。

據悉，博索納羅的姐夫以大約267萬雷亞爾（約409萬港元）的價格，收購位於聖保羅農村的一棟豪宅。

博索納羅兒子則使用63.8萬雷亞爾（約97.7萬港元）現金，購入位於里約熱內盧的兩套公寓。

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博索納羅曾在2018年巴西總統大選期間承諾打擊貪腐，其後勝出選舉。有份調查的記者皮瓦（Juliana Dal Piva）要求博索納羅解釋清楚這筆錢的來源。

UOL專欄作家Leonardo Sakamoto更表示，使用大筆現金購買房產是一種洗黑錢手段。

博索納羅就批評調查媒體欠缺公信度，反問用現金買樓究竟有何問題。

巴西將於10月2日舉行總統大選，博索納羅力爭連任，但目前於民調仍落後於對手、前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

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責任編輯：鄭錦玲