NASA發布幽靈星系高清相 清晰呈現中心光芒

美國太空總署（NASA）在內多個機構合作﹑斥資近100億美元的詹姆斯．韋伯太空望遠鏡去年12月升空，讓科學家了解更多宇宙高清面貌。NASA與歐洲太空總署周一（29日）發布幽靈星系高清新相片，清楚揭視星團中心。

倫敦租盤有價有市 租客一筆過50萬預交年半租保筍盤 【下一頁】

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）於去年12月升空，取代去年退役的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）。NASA與歐洲太空總署（European Space Agency） 周一公布幽靈星系（Phantom Galaxy）多張相片。

位於雙魚座的幽靈星系擁有明顯螺旋臂形狀，又稱為M74，距離地球3,200萬光年。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梅根與哈里拍拖生活起大變化 先知自己係「非裔女性」 【下一頁】

由於哈勃望遠鏡擅長洞察紫外線及可見光波長、韋伯望遠鏡擅長分析紅外波長，科學家分別結合兩種望遠鏡特性，全面拍攝幽靈星系高清相片。相片拍得星系周圍氣體及塵埃細絲，首次清晰呈現星系中心星團，讓科學家能夠更深入地了解恆星形成過程。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明