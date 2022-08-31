【糧食供應】FAO：全球糧食量足夠　惟價格讓人難以負擔

▲ 全球食品價格居高不下，有專家表示，現時糧食量足夠，惟價格卻讓人難以負擔。（法新社圖片）

全球食品價格居高不下，有專家表示，現時糧食量足夠，惟價格卻讓人難以負擔。若高能源價格和供應鏈中斷問題持續，可能使價格在2024年之後持續保持高位。

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CNBC報道，聯合國糧食及農業組織（FAO）首席經濟學家Arif Husain表示，全球糧食危機並非由糧食供應問題所產生，而是價格急升的問題。與消費者的負擔能力有關，變相代表有食物可買，但價格卻相當高。

他提到，如果化肥供應緊縮問題得不到解決，可能會演變成糧食供應危機。據聯合國預估，處於「綜合糧食保障級別」（IPC）中的「緊急」級別（第四級）的人數，已從2019年的1.35億，躍升至3.45億。

預計到2027年 全球食品價格再漲8.5%

根據FAO的數據，7月全球食品價格比1年前上漲了13%，價格可能會進一步攀升。而在最懷的情況下，聯合國預計到2027年，全球食品價格可能再漲8.5%；與此同時，化肥價格同步上漲，隨著成本轉嫁給消費者，也推高食品價格。

世界銀行（World Bank）常務董事Mari Pangestu亦表示，高能源價格和供應鏈中斷加起來，將影響世界銀行應對未來2年糧食增產的能力。Pangestu指出，這些不確定性都可能使價格在2024年之後持續保持高位。

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責任編輯：李智美