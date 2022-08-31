【遊戲熱話】Sony成立PS Studios Mobile　進軍手機遊戲市場

▲ 日前Sony宣佈，成立PlayStation Studios Mobile，主要為PlayStation IP遊戲開發手機遊戲版本，這意味著玩家未來可透過手機遊玩Sony PlayStation的遊戲。

不少人喜歡玩手機遊戲消磨時間，遊戲類別也變得多元化，就連串流平台Netflix也推出手機遊戲。日前Sony宣佈，成立PlayStation Studios Mobile，主要為PlayStation IP遊戲開發手機遊戲版本，這意味著玩家未來可透過手機遊玩Sony PlayStation的遊戲。

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索尼互動娛樂（SIE）日前於官網宣佈，已完成收購歐洲手遊開發商Savage Game Studios，並同時宣佈旗下的PlayStation Studios將成立PlayStation Studios Mobile部門，進軍手機遊戲市場。官方又公布，Savage Game Studios正開發一款全新即時線上動作手機遊戲；至於遊戲的細節及推出時間，官方則未有進一步透露。

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雖然Savage Game Studios在2020年成立至今仍未發表任何遊戲作品，但公司多位聯合創辦人過往曾參與開發多款知名遊戲作品，如《憤怒鳥》、《戰車世界》等，在遊戲開發方面擁有豐富的經驗。

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責任編輯：廖淑瑩

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