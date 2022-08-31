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【機迷福音】「食鬼版」Xbox Series S主機大抽獎　全球限量一部

科技 14:00 2022/08/31

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這款特別版Xbox Series S主機採用了以《食鬼吃遍世界》為主題的塗裝配色，主機和手柄都印有經典的食鬼迷宮地圖及卡通角色。（Microsoft）

《食鬼》（Pac-Man）是80年代風靡全球的經典街機遊戲，早前遊戲開發商Namco就重製該遊戲的3D版本《食鬼吃遍世界》（Pacman World Re-Pac）。為進一步宣傳，微軟（Microsoft）舉辦大抽獎，推出全球只限一部、以「食鬼」為主題的特別版Xbox Series S主機。

【App排行】全球「最令人討厭App排行榜」出爐　Disney+竟榜上有名？

這款特別版Xbox Series S主機採用了以《食鬼吃遍世界》為主題的塗裝配色，主機和手柄都印有經典的食鬼迷宮地圖及卡通角色。

不過該主機並不會公開發售，有興趣的玩家需要在8月30日至9月19日期間，通過轉發官方Xbox抽獎Twitter推文，並加上標籤#PacManXboxSweepstakes，來獲得贏取這部Xbox Series S的機會。

【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變

《食鬼吃遍世界》是1999年發售的3D動作冒險遊戲《食鬼》的完全重製版本，玩家要從邪惡機械人「Toc-Man」手中拯救被綁架的食鬼家族成員，現時已登陸PC、PS5、PS4、Xbox Series X / S、Xbox ONE及Switch 等平台。

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責任編輯：陳卓賢

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