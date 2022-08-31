【烏克蘭戰爭】烏軍整假HIMARS模型 浪費俄國導彈

西方國家持續軍事援助烏克蘭，提供大量武器裝備對抗俄羅斯，其中包括俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。美國媒體報稱，烏軍製作不少假海馬士模型，意圖浪費俄軍彈藥。

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《華盛頓郵報》（Washington Post）指出，俄國聲稱摧毀大量美國援助的海馬士，但美方官員透露有關數字遠超美軍提供。華郵訪問烏官員，指俄軍摧毀的其實是烏克蘭打造的木製海馬士模型。

俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）及國防部早前多次聲稱摧毀多套海馬士，但美國國防部否認有關說法，強調烏軍有效率及準確地操作海馬士，並對俄軍造成嚴重打擊。

烏官員表示，海馬士模型雖然是木製，但俄軍難以透過無人監察機影像分辨，因此在放置後首數周，已吸引俄軍發射最少10枚口徑巡航導彈（Kalibr cruise missile）襲擊模型。

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紐約郵報指出，烏軍設置假海馬士模型不止保護真正投入作戰的火箭炮系統，亦能浪費俄方彈藥。西方分析員認為，因國際制裁及戰事延長，俄國精準打擊武器庫已捉襟見肘。

俄烏戰爭以來，美國向烏克蘭提供16奪海馬士，其他盟友另有援助有類似功能的M270火箭炮系統。但暫時未知多少相關武器仍在操作或被摧毀。

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責任編輯：吳漢培