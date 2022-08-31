【日本通關】日本放寬非旅行團入境　旅行社：簽證成吸引力關鍵

▲ 有本港旅行社負責人表示，旅客是否需申請觀光簽證才是關鍵。（資料圖片）

日本首相岸田文雄今（31日）表示，將進一步放寬新冠疫情下的邊境措施。日本政府將於下星期三（7日）開始，將目前單日入境人數2萬人的上限，提高至5萬人，另外，亦將重新接待沒有導遊的非旅行團入境。對此，有本港旅行社負責人表示，旅客是否需申請觀光簽證才是關鍵。

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對於入境人數由2萬人提高至5萬人，縱橫遊行政總裁袁振寧指出，此措施是正面舉措，不過對現時情況的幫助不大。因為2萬的名額空缺亦已難填滿，除非放寬簽證方式，否則或需尚待一段長時間才見大升幅。

防疫規定尚不明確 觀光簽證成關鍵

他亦提到，日本針對團體旅遊的防疫規定還沒更新，會開放到什麼程度，目前尚不明朗。若外遊人士仍需申請觀光簽證，吸引力則不算太大。

他解釋，旅行社及旅客需擔心，倘若在旅行途中確診新冠肺炎，旅行團將要即時處理，以應對回程48小時的PCR檢測要求，包括更改回程航班、預約隔離酒店，旅行社需安排額外的人手準備。「我們6月至8月的旅行團已有5人於回程前確診，佔整體數目約3%。」

回港方面，他指出，除非隔離政策放寬至「0+7」，或放寬上機前的PCR檢測要求至72小時，本港的旅遊業復甦之路進程才可加快。

日本始終是首選外遊地點

袁又提到，現時日本仍是港人首選的外遊地點，雖然有不少旅客選擇到英國，惟熱度遠不及日本；再加上另一熱門地點泰國受負面新聞影響，日本對市民的吸引力始終大幅拋離其他地點。

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記者：李智美