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【中國經濟】瑞銀汪濤：人民幣未來數月將跌穿7算惟美元已是強弩之末　個別內房違約仍會發生

宏觀解讀 12:54 2022/08/31

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【中國經濟】瑞銀汪濤：人民幣未來數月將跌穿7算惟美元已是強弩之末　個別內房違約仍會發生

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，相對於通脹，經濟下行才是中國經濟最大挑戰，但人行可以減息的幅度非常有限，除因豬肉價格近日上升較快，擔心通脹回升，美國聯儲局進取加息，令人民幣有貶值壓力，所以中國的貨幣政策空間不大。

中國8月官方製造業PMI為49.4　稍高於預期【下一頁】

汪濤指，人民幣的貶值是被動，主要受美元強勢影響，而人民幣在可控的範圍內適當貶值，有助刺激出口，預期人民幣兌每美元會跌穿7算，但基於美元已是強弩之末，加上隨美國經濟回落，聯儲局於未來數用或會改變風向，故人民幣年底會回升至6.9水平。

關注疫情發展及防控政策對經濟活動的影響

四川等地早前出現限電，汪濤指，中國西南因乾旱令用電緊張，對8月工業生產有影響但較短暫，可用透過增加煤電來彌補，故影響不太大，未來經濟有兩大關注點，即疫情發展及內地房地產市場走勢。

汪濤稱，關注疫情發展及防控政策對經濟活動的影響，中國政府正在積累更多經驗，開發更多藥及疫苗，預期未來疫情防控會更精準，亦會放鬆，對經濟的負面影響會減少。至於內房，她相信內房市場會繼續重組整合，個別內房違約仍會發生，未來數月市場會持穩。

逾半美企因擔心中國的清零防疫政策　押後甚至取消在華投資【下一頁】

對於中國經濟前景，她預期，今年中國經濟增長約3%，隨疫情防控放鬆，明年經濟增長將回升至5%以上。

相關文章：【內銀股】據報中國金融監管部門加強窗口指導　要求信貸增速不得低於資產增速

相關文章：【中國經濟】ING彭藹嬈：旱災造成的電力短缺令經濟增長損失1個百分點　內房潛在買家仍在觀望爛尾樓完工情況

記者：陳韻妍

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