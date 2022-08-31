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【順豐系】順豐同城：生活團購競爭加劇有助中立配送平台發展　盈虧平衡成最優先級目標

股市 12:34 2022/08/31

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順豐同城：生活團購競爭加劇有助中立配送平台發展　盈虧平衡成最優先級目標

近年越來越多內地電子商務平台佈局生活團購場景，順豐同城 （09699） 首席執行官孫海金表示，會樂觀地看待這一市場的競爭格局，因這些平台佈局這個場景是希望能夠搶佔消費者錢包的份額，但它們在「最後一公里」的配送上仍然需要與中立配送平台合作。

內地疫情反復，公司管理層表示，疫情下到家需求更大，短期雖然有影響如快遞配送等部分場景，並且在騎手保護上的投入會增大，但因公司的業務場景比較多元，因此疫情對大多數情況影響比較小。除非在非常極端的情況下，如大面積管控，則會對業務有影響。

被問及公司何時能夠扭虧為盈，首席財務官曾海林表示，盈虧平衡將是公司目前最優先級的目標，會盡快做到扭虧為盈，目前對於順豐同城整體的盈利前景還是較有自信，只要宏觀經濟保持較好，相信達至盈虧平衡的時間點會頗快到來。

順豐同城昨日公布中期業績，上半年公司收入按年增20.8%至44.81億元（人民幣，下同）；期內實現毛利1.8億元，對比去年同期錄得毛損1660萬元；上半年淨虧損錄得1.44億元，按年收窄64.6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

相關文章：【即時配送】順豐同城：目標每年毛利率提升兩至三個百分點　個人服務及近場電商配送發展潛力大

【業績】順豐同城去年首度錄得毛利9480萬　毛利率1.2%　CFO：料明年業務虧損收窄

記者：梁安琪

港股 經濟 疫情 業績公布 順豐同城（09699）

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