▲ 【業績｜物管股】中海物業半年溢利升33% 中期息增33%至每股4仙

中海物業 （02669） 上半年整體收益上升35.3%至58.1億元，溢利按年上升32.7%至5.2億元，派發中期股息每股4仙，按年升33%。

期內，物業管理服務收益按年增加 44.1%至43.9億萬元，佔總收益之75.4%，增幅主要來自於於包幹制合同中在管面積的上升。非住戶子分部收益溫和地增加8.6%至8.66億億元，佔總收益的14.9%。公司經營溢利為7.07億元，按年增加29.6%。毛利率由16.1%下滑至15.1%。

公司管理的建築面積較去年年底的2.6億平方米上升10.5%至2.87億平方米，其中，新增項目之64.7%來自獨立第三方，相關合約額為14.6億元。而住宅項目及非住宅項目的新增訂單分別佔66.2%及33.8%，相關合約額分別約達14.1億元及11.5億元。來自獨立第三方及非住宅項目的在管建築面積佔比分別增加至31.1%及23.8%。

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編輯：姚卓然