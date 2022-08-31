▲ 【業績｜遊戲股】心動公司半年經調整虧損略擴至3.4億元人幣 料《火炬之光：無限》下半年開啟付費測試

心動公司 （02400） 截至6月底止，半年虧損擴大至3.9億元（人民幣，下同），經調整虧損為3.4億元，去年同期為3.3億元，不派息。心動公司指，《火炬之光：無限》（Torchlight：Infinity）於海外地區完成了第二次封閉測試，預計將於下半年開啟付費測試，《鈴蘭之劍》（Sword of Convallaria）也在中國完成了第二次封閉測試，預計將於下半年開啟海外測試。

期內，收入按年升15.6%至15.9億元，其中，遊戲運營業務收入佔比達70%。毛利率為49.1%。受益於《香腸派對》（Sausage Man）收入的顯著增長，網絡遊戲收入較去年同期有所增長。網絡遊戲平均月活躍用戶跌2.2至1534.6萬人，但平均月付費用戶大升88.7%至153萬人。

截至6月底止，心動公司的現有遊戲組合包括20款網絡遊戲及22款付費遊戲，並有有7款網絡遊戲處於研發階段。

至於TapTap，中國版App平均月活躍用戶升45.5%至4173萬人，但國際版App平均月活躍用戶則跌31.9%至897.3萬。

公司指，上半年因研發投入較大依然錄得淨虧損，但經調整息稅折舊攤銷前虧損已較去年同期收窄。截6月底止，持有約38億的現金及現金等價物及短期投資，故相信目前有充足的資源以支持業務發展。目前在研的遊戲大部分計劃於2022年下半年或2023年完成前期開發工作並陸續上線。

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編輯：袁諾曦