【業績｜內房】禹洲集團半年少賺93%、不派息　土儲夠2至3年發展需求

▲ 【業績｜內房】禹洲集團半年少賺93% 不派息

禹洲集團 （01628） 公布，上半年收入按年增加3.2%至123.93億元（人民幣‧下同），溢利大跌93%至5908.5萬元，不派息。

期內，集團的物業銷售收入達120.4億元，按年上升3.10%，佔總收入的97.14%，交付的物業總建築面積約為65.3萬平方米，物業銷售收入上升主要是由於期內交付物業銷售均價提升所致。上半年交付及確認銷售的物業平均售價為每平方米18,432元。

上半年，禹洲集團累積合約銷售金額209.49億元，按年下降60.26%。合約銷售面積為114.5萬平方米，合約銷售均價約為每平方米18,293元。

集團表示，目前土地儲備總可供銷售建築面積約1,944萬平方米，178個項目，分別分佈於六大都市圈共39個城市，平均樓面成本約為每平方米6,563元。集團相信現在持有及管理的土地儲備足夠本集團未來2至3年的發展需求。

禹洲指，下半年的主要工作方向是在保生存的前提下，進一步思考與落實未來在產品、服務、投資、可持續發展和組織文化等方面的中長期戰略。

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編輯：姚卓然