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中國銀行3988績後部署　宜趁績後睇位鬆綁？

股市 12:27 2022/08/31

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中國銀行 （03988） 公布業績，純利1199.24億元人民幣，按年增6.3%，房地產業不良貸款率2007年中期以來新高。獨立股評人盧嘉偉（Reed）指有蟹貨投資者宜趁業績「交到貨」，於2.75-2.8元先止蝕，留意走勢一級低於一級，不建議現時作中長綫部署。足本分析→【按此

*大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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