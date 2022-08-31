中國銀行3988績後部署 宜趁績後睇位鬆綁？ 股市 12:27 2022/08/31 分享： 分享： 中國銀行 （03988） 公布業績，純利1199.24億元人民幣，按年增6.3%，房地產業不良貸款率2007年中期以來新高。獨立股評人盧嘉偉（Reed）指有蟹貨投資者宜趁業績「交到貨」，於2.75-2.8元先止蝕，留意走勢一級低於一級，不建議現時作中長綫部署。足本分析→【按此】 *大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇 今日 股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇 內銀股減派息危機重重？四大內銀業績拆解 今日 內銀股減派息危機重重？四大內銀業績拆解 港股未跌完 恒指將向下逼近19000點？ 今日 港股未跌完 恒指將向下逼近19000點？ 你可能感興趣 股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇 今日 11:16 股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇 內銀股減派息危機重重？四大內銀業績拆解 今日 12:26 內銀股減派息危機重重？四大內銀業績拆解 港股未跌完 恒指將向下逼近19000點？ 今日 12:15 港股未跌完 恒指將向下逼近19000點？ 最新專欄文章 更多 內銀股減派息危機重重？四大內銀業績拆解 今日 內銀股減派息危機重重？四大內銀業績拆解 港股未跌完 恒指將向下逼近19000點？ 今日 港股未跌完 恒指將向下逼近19000點？ 股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇 今日 股神沽比亞迪1211怎解讀？散戶短綫自保策略速睇 碧桂園（02007）中期純利跌96% 績後股價挫點部署？ 今日 碧桂園（02007）中期純利跌96% 績後股價挫點部署？ 美股strong hold邊隻 Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）9月仍可繼續揸？ 2022/08/30 美股strong hold邊隻 Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）9月仍可繼續揸？ 藍籌股 港股 銀行 純利 市場動向 個股分析 止蝕 中國銀行（03988）