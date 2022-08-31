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日本允許入境旅客無需導遊帶團 下月每日旅客上限增至5萬人（第二版）

環球社會熱點 16:23 2022/08/31

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日本政府再次放寬出入境限制，下周三（9月7日）起將每日旅客入境上限增至5萬人。另外，日本首相岸田文雄也宣布，將會重新允許外國旅客無需跟有導遊陪同的旅行團。

泰國料下半年迎750萬旅客 收益預超863億元 【下一頁】

（第二版更新日本官員說法）

日本自6月以來一直允許外國遊客入境，但僅限有導遊陪同的跟團旅遊。不過岸田文雄宣布，每日旅客入境上限下周三起，會由現時的兩萬人大幅增加至5萬人。

而且當局將放寬旅客入境條件，不再強制旅客跟有導遊陪同的旅行團。但日本官員指，旅客仍需經旅行社或中介才能到當地旅遊，一旦旅客確診，以便當局經這些機構與旅客聯絡。因此當局暫時仍未放寬旅客自由行。

岸田文雄表示希望放寬入境措施，有助吸引大批旅客趁日圓匯率創低位到當地旅行，帶動旅遊業復甦。

日本去年僅錄得35.3萬外國遊客入境，遠低於2019年疫情前錄得的3,190萬人次。

泰國為催谷旅遊業 延長免簽證旅客逗留期限至45日 【下一頁】

而且按照早前宣布的新措施，已接種3劑新冠疫苗的旅客可獲豁免入境檢測要求，不需在出發前72小時提交PCR核酸檢測結果。

日本目前認可的新冠疫苗包括港稱復必泰的輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）、Novavax及Covaxin疫苗。第三針則只接受輝瑞、Moderna及Novavax疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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