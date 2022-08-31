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【英國王室】梅根與哈里拍拖生活起大變化 先知自己係「非裔女性」

環球社會熱點 11:56 2022/08/31

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英國哈里王子夫人梅根周二（30日）在音樂串流平台Spotify推出第二集播客（Podcast）節目，與美國樂壇天后Mariah Carey分享個人經歷。梅根表示與哈里拍拖後，外界將她標籤為非裔女性，令她才真正開始關注種族問題。

梅根爆哈里曾慨嘆婚後「失去了父親」又與曼德拉扯上關係 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）周二推出第二集《Archetypes》Podcast 節目，名為「The Duality of Diva」，與樂壇天后Mariah Carey圍繞「天后」（diva）一詞討論其背後含義。梅根透露未與哈里（Prince Harry） 拍拖前，身邊人視她為混血兒，自己亦已對此習之為常。

梅根指，當自己與王室成員哈里約會，外界將她標籤為非裔女性後，生活才徹底發生變化，於是開始真正關注種族問題。

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Amber Heard傳嫁人移居以色列 避付前夫天價賠償 【下一頁】

Mariah Carey在節目亦向梅根打開心扉，她談及自已的童年經常搬家，不時生活在種族分化的社區內，令身為混血兒的她感到無所適從。Mariah Carey就讀於白人社區學校時，只有3件襯衫輪流穿著上學，有男同學因而取笑她，她認為被嘲笑的原因之一是自己混血兒身份。

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責任編輯：郭麗明

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