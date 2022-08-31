【金融界動向】洪灝加盟GROW思睿對沖基金任駐港首席經濟學家　「終於由sell side轉去buy side」

▲ 【金融界動向】洪灝將加盟GROW思睿對沖基金 任駐港首席經濟學家、下周一起就任

前交銀國際研究部主管洪灝接受《彭博》訪問時表示，將加入一家總部位於上海的對沖基金，擔任駐香港的首席經濟學家。而他於今年5月初離開了任職十年的交銀國際。

洪灝表示，他將開設GROW思睿（Grow Investment Group）在香港的首個辦事處，幫助為富裕投資者提供離岸資產配置策略。他將擔任該公司研究主管，下周一起任新職。GROW思睿是由一群業內資深專業人士於去年6月創立，戰略投資者包括Navigator Global Investments Ltd.和Lighthouse Investment Partners LLC。

洪灝：中國富裕人群投資組合缺少海外資產市場

洪灝表示，中國富裕人群的投資組合中缺少海外資產市場，他對這個市場的機遇感到興奮。他表示，他認為結構性產品存在機會。「這將是最大的市場之一，特別是對中國富人。目前，70%至80%的錢在房地產。有太多現金等著被投資。」

他又在社交媒體上表示，經過過去25年的研究生涯，終於由「sell side」轉去「buy side」。

洪灝因3月一份研究報告和觀點提及預測上證指數低於3000點，有關看淡預測與很多市場觀點相違背，因而在5月遭到封殺，並離開交銀國際。而在該報告公布後，A股4月時一度跌至2863點。此前，包括微信和微博在內，他的中國社交媒體賬號擁有超過300萬粉絲。

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編輯：姚卓然