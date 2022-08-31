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【解讀│股神沽貨】股神巴菲特沽比亞迪預示中國電動車企業前景？　兩趨勢或預示行業盈利前景黯淡

股市 11:39 2022/08/31

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【解讀│股神沽貨】股神巴菲特沽比亞迪預示中國電動車企業前景？　兩趨勢或預示行業盈利前景黯淡

比亞迪 （01211） 是中國電動車企業龍頭，上半年純利按年大增兩倍，為何股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）仍選擇減持比亞迪？從巴菲特是次減持比亞迪舉動來看，或預示電動車市場競爭已趨白熱化，電動車企業盈利能力將大不如前。

比亞迪次季每輛電動車可帶來2.4萬元人民幣的自由現金流，冠絕中國電動車企，但同時季內資本開支達227億元，遠高於蔚來 （09866） 等電動車企，顯示電動車行業的「燒錢」速度未有減慢。

股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　比亞迪：不用過度解讀【下一頁】

至於積極拓展電動車業務的吉利 （00175） ，上半年研發支出大增，其高檔電動車品牌「極氪」初期階段錄得虧損，導致半年盈利大跌35%。

高盛預期，隨更多車企及科技公司進軍電動車行業，市場競爭將更加激烈。

首域盈信：未證明電動車企業能建立強大經濟護城河

首域盈信資產管理基金經理柯雷表示，目前尚未看到證據，證明電動車企業能夠履行承諾及建立強大的經濟護城河，而且現時電動車行業的估值偏高，反映投資者對企業盈利能力及銷量期望較高。

電動車企業股價普遍大不如前

事實上，今年來電動車企業股價表現都遠不及去年，以全球電動車龍頭Tesla（美：TSLA）為例，股價今年來累跌三成，Tesla競爭對手Rivian（美：RIVN）更大跌69%。中國電動車股方面，小鵬 （09868） 今年累跌63%，比亞迪及理想汽車 （02015） 相對強勁，僅回落約10%。

股神」巴菲特靠四招「神操作」成功隱藏億元沽貨行動近兩個月【下一頁】

柯雷指，電動車行業日新月異，市場競爭不斷加劇，但能見度仍然較低，而且企業開發及推出大量產品，並且積極擴大產能，基於汽車製造商及電池企業發展迅速，不易預測長遠的贏家。「我們觀察比亞迪已有一段時間，無法確定公司能在電動車供應鏈恢復正常後守住市場佔有率，比亞迪的估值可能處於不合理的偏高水平。」

電動車市場的競爭加劇，加上研發開支不斷增加，若車主轉換電動車的速度未及預期，電動車企業的盈利將面臨較大壓力。

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記者：陳韻妍

港股 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 宏觀分析 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車
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