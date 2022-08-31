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【戈爾巴喬夫】西方讚譽有加 俄國內批評聲不斷

環球社會熱點 11:37 2022/08/31

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作為前蘇聯最後一位領導人，近日離世的戈爾巴喬夫在俄羅斯外收獲的評價與俄國內相當不同。在西方國家戈爾巴喬夫是一個備受追捧的人物；但更多俄羅斯人難以忘記戈爾巴喬夫改革下帶來的動盪。

【戈爾巴喬夫】蘇聯末代領導人逝世 享年91歲 【下一頁】

戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）上任後推行開放政策，尋求緩解與美國的緊張關係。在前蘇聯解體後，西方視他為終結冷戰的重要人物，他亦在1990年獲得諾貝爾和平獎。

然而，俄羅斯對戈爾巴喬夫並非一面倒地正面。他上任後確實為前蘇聯民眾帶來前所未有的自由，但更多人記憶猶新的反而是他管治下生活水平大幅下跌。對部分前蘇聯支持者而言，戈爾巴喬夫更是背叛者。

懷緬前蘇聯時代的人士認為，戈爾巴喬夫摧毀強大的「王國」，責怪他的政策鼓動加盟國的民族份子，導致波羅的海三小國在內等多國成功獨立，引致前蘇聯解體。

【Gazprom停法企天然氣供應 法批俄武器化能源 【下一頁】

2021年的民調顯示，超過70%俄羅斯人認為在戈爾巴喬夫治下，俄國發展變差。過去俄羅斯民調中，戈爾巴喬夫亦被選過去100年間俄國最差勁的領袖。

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責任編輯：吳漢培

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