【App排行】全球「最令人討厭App排行榜」出爐　Disney+竟榜上有名？

▲ Electronics Hub指出用戶討厭一個App的原因，最主要是介面難以操作、廣告太多，以及經常故障。（法新社）

全球的App下載數量每日平均高達2.5億個，但下載率高是否代表用戶滿意這些App呢？科技網站Electronics Hub針對不同類型App進行統計分析，發布「全球最討厭App排行榜」，頭五名中竟包括全球總用戶數達2.21億的Disney+。

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Electronics Hub透過情感分析工具「Hugging Face」對300多萬則推文進行分析，以了解用戶對各種App的用後感。結果發現包含交友、娛樂、遊戲、社群等87款App中，全球最令人討厭App的前五名依序為：手遊平台Roblox、交友軟件Tinder、網絡討論區Reddit、串流平台Disney+，以及社交平台Snapchat。

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值得一提的是，早前公布全球總用戶數達2.21億的Disney+，已超越Netflix成為全球最大影音串流平台。

Electronics Hub指出，用戶討厭一個App的原因有很多，最主要是介面難以操作、廣告太多，以及經常故障，這三大原因都會讓用戶留下負面評價。

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責任編輯：陳卓賢