【戈爾巴喬夫】蘇聯末代領導人逝世 享年91歲

蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫今年6月因腎病入院，直至周二（31日）於俄羅斯一間醫院逝世，終年91歲。俄羅斯總統普京等多國政要，紛紛對戈爾巴喬夫的離世致以哀悼。

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戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）生於1931年，幼年曾經歷蘇聯大飢荒，青少年時期加入共青團，並於大學畢業後展開從政之路。

他1985年以54歲之齡成為蘇聯領導人，也是最年輕的蘇聯共產黨中央委員會總書記。他上台後大力推動經濟改革及與西方建立夥伴關係，任内結束美俄冷戰，但也見證了蘇聯解體。

他於蘇聯解體後仍活躍於政壇，包括曾角逐俄羅斯總統選舉，以及曾創立俄羅斯社會民主黨。

戈爾巴喬夫近年的身體狀況持續惡化，頻密進出醫院，今年6月因腎病入院治療。俄媒當地周二引述俄羅斯中央臨床醫院的聲明指，戈爾巴喬夫因長期重病去世，但未提供細節。

俄羅斯塔斯社指，戈爾巴喬夫將會安葬於莫斯科新聖女公墓，與1999年去世的亡妻同葬。

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多國領袖及政治人物都對戈爾巴喬夫的死致以哀悼。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，普京（Vladimir Putin）表達最深切哀悼，並將向戈爾巴喬夫的親友致以慰問。

美國總統拜登（Joe Biden）讚揚戈爾巴喬夫相信改革開放並非只是口號，而是蘇聯人民經歷多年孤立和剝奪後前進的道路。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，他一直欽佩戈爾巴喬夫在和平結束冷戰時表現出的勇氣和正直。約翰遜指普京目前正侵略烏克蘭之際，戈爾巴喬夫對開放蘇聯社會的不懈承諾仍是所有人的榜樣。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對戈爾巴喬夫的逝世深感悲痛，指全球痛失一名傑出領袖、堅定多邊主義者和和平主義者。他形容對方是一位改變歷史、獨一無二的政治家，為和平結束冷戰所做的工作無人能比。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）讚戈爾巴喬夫是一位值得信賴和尊敬的領袖，在結束冷戰和拆除東西方鐵幕方面發揮關鍵作用，世人會銘記他為自由歐洲開闢道路這項重要政治遺產。

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責任編輯：鄭錦玲