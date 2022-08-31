Gazprom停法企天然氣供應 法批俄武器化能源

俄羅斯以減少能源出口反擊西方國家制裁，導致歐洲多國陷入能源恐慌。俄羅斯天然氣公司（Gazprom）宣布，法國能源集團Engie未按合約支付全額，周四（9月1日）起停止天然氣供應。法國官員亦批評俄羅斯武器化能源，呼籲各盟友準備應對最惡劣情況。

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Gazprom周二（8月30日）發出聲明，指Engie當日未有按合約要求，全額支付7月天然氣供應款項，因此自周四起將暫停向Engie提供天然氣，直至收齊款項。Gazprom亦表明，俄國法律禁止天然氣供應商在收取全款前，為外國買家提供天然氣。

Engie同日稍早亦有發聲明，指Gazprom減天然氣供應緣於雙方對合約條款理解有分歧導致今次事件。但Engie表明，Gazprom的行動不會減少天然氣供應量，強調公司已確保額外供應，足夠應付需求，更稱早有措施應對Gazprom減少供應。

法國能源轉變部長呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）其後表示，俄國明顯地利用天然氣作為武器，必須做好準備迎接最惡劣狀況到來，即俄羅斯天然氣供應全面停止。

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法國能源部消息人士指出，Gazprom已連續數月降低天然氣供應量，而且大多數客戶受影響，批評Gazprom違反合約在先。消息人士表明，Gazprom行動不會影響法國天然氣供應量。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，西方制裁造成技術問題是「北溪一號」（Nord Stream 1）無法供應天然氣的唯一原因。他亦承諾，除制裁引起的技術問題外，無其他原因阻礙北溪一號供氣。

俄羅斯早前宣布，北溪一號因技術緣故將由周三至周六早上（8月31日至9月3日）暫停天然氣供應。俄烏戰爭後，北溪一號供氣量持續下降，現時只剩管道可供應總量20%。

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責任編輯：吳漢培