▲ 【業績︱內房】萬科：下半年銷售業績料好於上半年 目前首要確保經營安全

萬科 （02202） 總裁祝九勝預期，下半年公司的銷售業績會較上半年好，因為內房觸底回升是整體的趨勢，同時，公司亦調整銷售激勵政策，及加強公司的銷售能力。現時背景下，祝九勝指，毛利率有一定承壓，但認為這個沉壓是短期現象，料未來會回到平均水平。萬科目前首要是確保經營安全。

董事會主席郁亮指，「當下行業最主要的問題是生火取暖，如果不能生火取暖，其實在冬天裡面生存還是會受影響。」

穩地價、穩房價目標已基本實現

郁亮表示，堅持市場已觸底，但復甦緩慢及溫和的看法，過去兩個月與6月的銷售有落差，因為7月出現停貸事件，爆雷房企無法交房對購房者做成大的打擊，但相信住房的剛性需求仍在，房地產市場仍是10萬億的市場，常做常有、常做常新。

他提到，按自然更替的速度，每年要淘汰10至11億平方米，其中，一二綫城市大概需要淘汰3億平方米左右，但按現在開工情況，達不到自然更替速度。

郁亮認為，現時行業穩地價、穩房價的調控目標已基本實現，但穩預期仍有挑戰，要重建市場信心，會更看重行業長期發展的相關政策，房地產行業已進入新的發展階段，為城市提供的配套服務業務的類型越來越多，但這些業務基本上都是保本微利的長周期項目，需要獨立政策制度，比如成本要和收益相匹配，地價不能太貴，稅費利息不能太高。

提前1年至18個月為債務作資金安排

違約房企對債券造成的影響蔓延優質房企，萬科表示，美元債波動是市場原因，不是基於萬科的基本面。即使境外市場短期未有恢復，但萬科過往會在債券到期前1年至18個月提前做資金舖排，下半年境外沒有需要償付的債務。過去境外融資對萬科較為重要，但銀行貸款仍暢通，今年有280億元（人民幣，下同）的再融資已經完成，集團會提到做好明年4、5月的債券的準備。

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記者：袁諾曦