市場動盪因子猶在　防守型投資策略不二之選

美企次季業績勝預期，就業市場穩健，市場情緒一度改善，帶動7月環球股債市場齊反彈。最近聯儲局主席鮑威爾的放鷹言論，使投資者的加息放緩預期落空，引發市場大幅波動。未來數月，通脹、加息、經濟或衰退等市場不穩定因素猶在，防守型的多元資產投資策略仍為不二之選。

鮑威爾近日言論偏向鷹派，市場對加息預期再次升溫，投資情緒即由樂觀轉回憂慮，環球股市隨即受壓。儘管美企上季盈利表現有驚喜，惟歐美經濟下行風險增加，近期市場對企業盈利前景的樂觀情緒，亦有機會如加息預期般大幅轉向，我們認為未來數月市場將下調對企業盈利的預測，市場或因而再掀風浪。兩大防守型選股策略將有助投資者減低入市風險，其一為選擇具吸引估值的股份，其二為揀選具盈利增長潛質、資產負債表穩健，且有能力持續派息的優質股份。

地區方面，我們續看好亞洲股市，基於區內多個市場均具利好因素支持，如受惠於商品價格高企的東協市場，區內各地經濟正逐步重啟；日圓弱勢帶動日本出口，日企現金充裕兼槓桿偏低，支持日本股市向好；還有坐擁與西方截然不同的寬鬆貨幣環境的中國市場，未來有望受惠於政府推出更多財政政策刺激經濟，加上內地企業盈利具改善空間，使目前估值更見吸引，但需留意內地樓市風險。行業方面，儘管近月資訊科技股及非必需消費品股在大市領漲，我們相對較看好能源股和健康護理股前景。

債市方面，7月環球債市均錄正回報，企業債表現跑贏政府債。隨着信貸息差受惠於技術性因素而收窄，企業相繼公佈業績，市場留意到企業的資產負債表改善，以及主權債孳息下跌，增加投資級別債回報，最近投資級別債券及高收益債券均現正回報。然而，亞洲高收益債受到內房債波動影響，區內高收益債券的信貸息差則在擴大。

責任編輯︰梁浩碩

在美聯儲和歐央行立場更為鷹派的背景下，我們預期已發展市場高收益債表現將更為波動。市場憂慮地緣政治風險，新興市場債價受壓，估值變得吸引，尤其是韌性相對較新興市場高收益債為高的新興市場投資級別債，但考慮到風險回報，投資者宜待新興債市估值進一步調整，方作投資考慮。

總而言之，多項利淡因素持續影響環球投資市場，投資者考慮股債等風險資產時應保持審慎，以聚焦於資產的估值、質素及收益之防守型投資策略，提升多元資產組合的防禦度，應對未來的波動市。