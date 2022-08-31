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【配股集資】開拓藥業跌9%後停牌　以折讓約14.5%先舊後新配售3413萬股　主席童友之套現1.2億元

股市 09:54 2022/08/31

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【配股集資】開拓藥業以折讓約14.5%先舊後新配3413萬股　主席童友之套1.2億元

開拓藥業 （09939） 以每股股份13.8港元，先舊後新配售3413萬股，較昨日收市價16.14元折讓約14.5%，相當於已發行股本約8.8%，料籌3.48億元。而公司董事會主席童友之將出售853萬股，套現1.2億元。

開拓藥業低開7.2%，報14.98元，現跌一成，報14.52元。公司於9時51分起停牌。

開拓藥業表示，公司有條件同意發行2559.75萬股新股份，認購價相等於配售價，為每股股份13.8港元。經扣除專業費用及實付開支後，認購事項的所得款項淨額估計約為3.48億元。公司擬將認購事項全部所得款項淨額用於普克魯胺的臨床開發及商業化以及福瑞他恩的臨床開發。

另外，由於公司董事會主席童友之將減持公司853.25萬股股份，相當於已發行股本約2.2%，減持價格為每股股份13.8港元。經扣除包銷費用及交易成本後，童友之自減持收取的所得款項淨額估計將約為1.17億元，預期將由童友之用於悉數償還應付開拓藥業的貸款。經售股後，童友之持股將由13.2%降至10.3%。

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編輯：姚卓然

 

 

開拓藥業－B（09939） 港股 減持 配售 集資 配股

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