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【配股集資】開拓藥業更正配售條款　實以折讓約13.6%先舊後新配售2844萬股、主席童友之套現1.2億元　股價停牌前跌9%（第二版）

股市 16:49 2022/08/31

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【配股集資】開拓藥業更正配售條款　實以折讓約13.6%先舊後新配售2844萬股

開拓藥業 （09939） 以每股股份13.94港元，先舊後新配售約2844.2萬股，較昨日收市價16.14元折讓約13.6%，相當於已發行股本約7.3%，料籌2.73億元。而公司董事會主席童友之將出售853萬股，套現約1.2億元。

開拓藥業低開7.2%，報14.98元，其後於9時51分起停牌，停牌前跌9.2%，報14.66元。公司將於明日（9月1日）恢復買賣。

配售所得款項淨額估計約2.73億元

開拓藥業表示，公司有條件同意發行1991萬股新股份，認購價相等於配售價，為每股股份13.94元。經扣除專業費用及實付開支後，認購事項的所得款項淨額估計約為2.73億元。公司擬將認購事項全部所得款項淨額用於普克魯胺的臨床開發及商業化以及福瑞他恩的臨床開發。

另外，由於公司董事會主席童友之將減持公司853.25萬股股份，相當於已發行股本約2.2%，減持價格為每股股份13.94港元。經扣除包銷費用及交易成本後，童友之自減持收取的所得款項淨額估計將約為1.179億元，預期將由童友之用於悉數償還應付開拓藥業的貸款及利息。經售股後，童友之持股將由13.2%降至10.3%。

（第二版為開拓藥業所更正今早配售公告之手民之誤）

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