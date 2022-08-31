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碧桂園（02007）中期純利跌96% 績後股價挫點部署？

股市 09:25 2022/08/31

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碧桂園 （02007） 周二（30日）公布中期業績，半年純利下跌96%至6.1億元（人民幣，下同），雖然表現符合市場預期，但股價在績後仍急挫4.2%，想知凱基亞洲投資策略部主管溫傑點睇今次碧桂園盤數，後市又應如何部署（ 速睇點選 23：55 – 27：10 ）

記得收看今集：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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欄名 : 3分鐘睇股

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