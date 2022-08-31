碧桂園（02007）中期純利跌96% 績後股價挫點部署？ 股市 09:25 2022/08/31 分享： 分享： 碧桂園 （02007） 周二（30日）公布中期業績，半年純利下跌96%至6.1億元（人民幣，下同），雖然表現符合市場預期，但股價在績後仍急挫4.2%，想知凱基亞洲投資策略部主管溫傑點睇今次碧桂園盤數，後市又應如何部署（ 速睇點選 23：55 – 27：10 ） 記得收看今集：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面 更多精彩節目， 即click： 【ET開市直擊】恒指兩萬點攻防戰期結點收？比亞迪績後部署解碼 【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？ 【ET開市直擊】股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 2022/08/29 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 2022/08/29 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 你可能感興趣 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 14:55 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 14:35 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 17:28 2022/08/29 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 最新專欄文章 更多 美股strong hold邊隻 Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）9月仍可繼續揸？ 2022/08/30 美股strong hold邊隻 Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）9月仍可繼續揸？ 持內銀股怎自保？剖析內銀股兩大致命傷 2022/08/30 持內銀股怎自保？剖析內銀股兩大致命傷 高息股選股攻略 朱晉民（朱sir）教你「反向人性法」操作收息賺價 2022/08/30 高息股選股攻略 朱晉民（朱sir）教你「反向人性法」操作收息賺價 環球大市東升西降再次上演？專家預測中美股市表現持續分化 2022/08/30 環球大市東升西降再次上演？專家預測中美股市表現持續分化 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 2022/08/30 重磅科技股揀邊隻？拆解ATMXJ邊隻最值博 投資策略 美股 純利 撈貨 上升空間 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底