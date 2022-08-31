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【恒大危機】中國恒大債權人據報自行制定債務重組計劃　要求許家印「扲荷包」還債

股市 09:00 2022/08/31

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【恒大危機】中國恒大債權人據報自行制定債務重組計劃　要求許家印「扲荷包」還債

中國恒大 （03333） 陷入債務危機，財困問題仍未解決之際，外媒報道指中國恒大的債權人已制定自已的債務重組計劃，並要求恒大主席許家印用自己的財產償還債務。

報道指，投資恒大債券的全球基金已提交其債務重組計劃，制定重組恒大200億美元離岸債務的框架。恒大的外國債權人還提議，許家印購買公司發行的新股，並將資金償還部分離岸債務，指許家印賺了不少錢，應「回吐」部分。（“who has sucked a load of money out of the business . . . put some back in”）

根據報道，債權人期望透過這個「稻草人提案」，換取恒大更具建設性的回應。不過，知情人士指恒大不太可能同意要求，因現時首要是「保交樓」。

7月時，恒大發公告指，盡職調查工作仍在推進中，預計集團盡職調查工作將在近期基本完成，屆時恒大將與有關債權人及顧問溝通境外債務重組方案框架和建議，並希望在2022年內盡快公佈具體重組方案。

【恒大危機】前恒大軍師任澤平：曾諫言降負債、反對多元化　但不能越俎代庖代替決策者拍板

【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」

【恒大危機】恒大已抵押12.8億股盛京銀行　因未能還款、持股被成功申請優先受償權

責任編輯︰梁浩碩

港股 許家印 中國恒大（03333）
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