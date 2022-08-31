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【美股焦點】Snap據報將裁員兩成　涉逾千名員工

股市 08:33 2022/08/31

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【美股焦點】Snap據報裁員兩成　涉逾千名員工

據外媒引述消息人士指，美國社交軟件Snap （美：SNAP）從周三開始裁員20%，相當於1000多名員工，包括硬件和產品開發的部門。

報道指，Snap旗下小程式和遊戲的程式設計人員最受本次裁員影響，當中牽涉社交軟件Zenly、硬件部門AR Spectacles眼鏡和Pixy鏡頭。而公司的廣告銷售部門也在重組，Snap首席商務官 Jeremi Gorman 將離開公司，加入Netflix（美：NFLX）協助廣告投放。

Snap拒絕對該報導置評。

Snap上季收入和盈利大遜預期，公司表示不會為今季提供指引，並指前景的能見度仍然極具挑戰性，觸發當日股價單日大挫39%。公司又在4月推出袖珍航拍機Pixy。但僅推出4個月，該公司就宣布終止航拍機Pixy的未來開發工作，原因或與業績不理想有關。

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編輯：姚卓然

 

Snap（美：SNAP） Snapchat 社交平台 硬件 美股 裁員 軟件

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