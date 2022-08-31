▲ 【回購A股】天齊鋰業擬斥最多2億元人幣回購A股

天齊鋰業 （09696） 擬使用不低於1.36億元（人民幣‧下同）且不超過2億元的自有資金，以集中競價交易的方式回購公司A股股份，用於實施員工持股計劃。

公司表示，本次回購價格為不超過每股150元，該交易價格未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%；按照回購金額的上下限計算，本次可回購公司90.6666萬股至133.3333萬股A股股份。本次回購期限為自董事會審批通過之日起不超過12個月。

天齊鋰業指，基於對未來發展前景的堅定信心和對公司長期價值的高度認可，以自有資金回購公司股份用於後期實施員工持股計劃或者股權激勵，有利於維護廣大投資者尤其是中小投資者的利益，增強投資者信心；有利於進一步完善公司的長效激勵機制，充分調動公司管理團隊、核心骨幹及優秀員工的積極性和創造性，使各方共同為公司的長遠發展創造更大價 值，促進公司高品質可持續發展，為股東帶來持續、穩定的回報。

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編輯：姚卓然