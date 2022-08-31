  • 29°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回購A股】天齊鋰業擬斥最多2億元人幣回購A股　

股市 08:05 2022/08/31

分享：

分享：

【回購A股】天齊鋰業擬斥最多2億元人幣回購A股　

天齊鋰業 （09696） 擬使用不低於1.36億元（人民幣‧下同）且不超過2億元的自有資金，以集中競價交易的方式回購公司A股股份，用於實施員工持股計劃。

公司表示，本次回購價格為不超過每股150元，該交易價格未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%；按照回購金額的上下限計算，本次可回購公司90.6666萬股至133.3333萬股A股股份。本次回購期限為自董事會審批通過之日起不超過12個月。

天齊鋰業指，基於對未來發展前景的堅定信心和對公司長期價值的高度認可，以自有資金回購公司股份用於後期實施員工持股計劃或者股權激勵，有利於維護廣大投資者尤其是中小投資者的利益，增強投資者信心；有利於進一步完善公司的長效激勵機制，充分調動公司管理團隊、核心骨幹及優秀員工的積極性和創造性，使各方共同為公司的長遠發展創造更大價 值，促進公司高品質可持續發展，為股東帶來持續、穩定的回報。

相關文章：

【業績｜資源股】天齊鋰業上半年轉賺102億人幣　鋰鹽產品量價齊升推動營收增5倍

【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒

【互聯互通】商湯20及天齊鋰業9696納入上交所港股通名單　股價齊升

編輯：姚卓然

港股 天齊鋰業（09696） 股票 回購 人民幣 A股

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低3%　留意比亞迪　恒指黑期跌368點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜物管股】華潤萬象生活半年多賺27%　派中期股息0.127元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美滙曾觸109 道指跌308點 納指跌逾1%　美3年期債息曾升穿3.5厘（不斷更新）
【美股收市】美滙曾觸109 道指跌308點 納指跌逾1%　美3年期債息曾升穿3.5厘（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款