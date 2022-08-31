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【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低3%　留意比亞迪　恒指黑期跌368點（不斷更新）

股市 08:06 2022/08/31

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港股市況不斷更新

港股8月最後一個交易日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數料低開396點，恒指料開報19552點。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.61元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報313.96元，較港收市價低9.64元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.07元，較港收市價低3.13元或3.3%。另外，要留意比亞迪 （01211）股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股，套現3.68億

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：06】【回購A股】天齊鋰業擬斥最多2億元人幣回購A股　

【08：04】MSCI季檢變動將於收市後生效。

【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果　天齊鋰業獲納入新興市場指數、香港指數無變動

【07：57】恒指黑期跌368點，報19529點。道指期貨升1點，報31776點。

【07：48】【業績｜物管股】華潤萬象生活半年多賺27%　派中期股息0.127元人幣

【07：45】【業績｜內房股】潤地中期按年少賺19.2%　中期息增5.2%至0.182元人幣

【07：45】【新股IPO】百奧賽圖2315超額認購近5倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【航運股業績】中遠海控勁派中期息2.01元人幣　股息率27厘　力保未來3年派息水平

【07：45】【業績】濰柴動力半年少賺63%至24億元人幣

【07：45】【業績｜零售股】思捷半年少賺89%至1300萬元

【07：45】【業績｜互聯網】知乎次季經調整虧損擴大1.2倍至4.4億元人幣

【07：45】港股ADR收報19552點，跌396點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.61元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報313.96元，較港收市價低9.64元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.07元，較港收市價低3.13元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】台海危機憂慮升溫，加上美股仍憂慮聯儲局傾向繼續大幅加息，尾段跌勢擴大，道指收跌308點或0.96%，報31790點；標指跌44點，報3986點；納指跌134點或1.12%，報11882點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－ W（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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