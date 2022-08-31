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【港股市況】巴菲特減持比亞迪大跌9%　騰訊、美團、小米逆市上　恒指半日跌78點（不斷更新）

股市 12:55 2022/08/31

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港股市況不斷更新

港股8月最後一個交易日，股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股，套現3.68億，比亞迪 （01211） 股價大挫逾9%，海底撈 （06862） 績後造好，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 逆市揚，恒指低開359點，其後跌幅逐步收窄，半日跌78點，報19871點，成交545億元。科指升0.8%，報4260點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【解讀│股神沽貨】從股神巴菲特沽比亞迪看電動車企業前景　兩趨勢或預示電動車企業盈利前景黯淡

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：55】【中國經濟】瑞銀汪濤：人民幣未來數月將跌穿7算惟美元已是強弩之末　個別內房違約仍會發生

【12：41】【業績｜物管股】中海物業半年溢利升33%　中期息增33%至每股4仙

【12：36】【內房撲水】旭輝折讓12%配售逾3億股、集資淨額約6.23億元　用作現有債務再融資

【12：36】【順豐系】順豐同城：生活團購競爭加劇有助中立配送平台發展　盈虧平衡成最優先級目標

【12：22】【業績｜內房】禹洲集團半年少賺93%、不派息　土儲夠2至3年發展需求

【12：22】心動公司 （02400） 宣布中期虧損3.86億元人民幣，去年同期虧損3.25億元人民幣，不派息。

【業績｜遊戲股】心動公司半年經調整虧損略擴至3.4億元人幣　料《火炬之光：無限》下半年開啟付費測試

【12：00】比亞迪 （01211） 大挫逾9%，海底撈 （06862） 績後造好，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 逆市揚，恒指半日跌78點，報19871點，成交545億元。科指升0.8%，報4260點。

【11：56】【金融界動向】洪灝將加盟GROW思睿對沖基金　任駐港首席經濟學家、下周一起就任

【11：47】海底撈 （06862） 升近6%，高見18.48元。

【11：32】美團 （03690） 最新升逾2%，高見189.9元。

【11：30】港股跌不足100點，報19852點，跌96點；科指轉升0.3%，報4239點。

【11：24】美團 （03690） 升幅擴大至逾1%；小米 （01810） 升近1%；騰訊 （00700） 轉升近0.1%。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【11：23】大市跌幅進一步收窄至約150點。

【11：19】【業績︱內房】萬科：下半年銷售業績料好於上半年　目前首要確保經營安全

【11：12】港股跌幅收窄至200點內，報19760點，跌188點；科指跌0.5%，報4205點。

【11：11】【業績｜醫療器械】微創急挫11%　半年轉虧蝕2億美元

【11：02】恒指最新跌約255點，報19694點；科指跌近1%，報4186點。

【10：59】美團 （03690） 升近0.1%；小米 （01810） 升0.2%。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近1%。

【10：40】中國唐商 （00674） 中途停牌，停牌前升7成，報0.295元，成交966.6萬元。

【10：40】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至4%，重上30元關口，高見30.6元，成交10.3億元。

【10：29】【業績︱內房】萬科升4%　半年多賺10.6%　不派息　經營活動現金流淨額升22%

【10：26】新東方在綫 （01797） 最新轉升0.5%，高見29.4元。

【10：23】除比亞迪 （01211） 大挫一成外，其他車股亦下跌，吉利 （00175） 跌近4%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 績後跌逾4%。

【汽車股】廣汽半年多賺40%　中期息多派20%至6分人幣

【業績│汽車股】長城汽車半年多賺59%不派息　下半年將推哈弗H6混動等新產品

【10：22】【業績｜內房】雅居樂逆市升半成　半年少賺55%至24億元人幣　不派息

【10：20】海底撈 （06862） 愈升愈有，最新升逾5%，高見18.4元。

【10：12】半新股中國中免 （01880） 逆市升逾4%，高見178.5元創上市後新高。

【10：09】海底撈 （06862） 升幅擴大至逾3%，高見18.1元，暫為表現最佳藍籌；比亞迪 （01211） 跌近11%，藍籌中最差。

【10：05】【海底撈業績】海底撈半年轉蝕2.7億人幣　股價插逾近半成後轉升2%

【10：02】【業績｜本地銀行股】中銀香港跌逾1%　中期純利升7%至約134億元　派息0.447元、周息率4%

【10：02】贛鋒鋰業 （01772） 績後跌逾4%，低見68.5元。贛鋒鋰業上半年純利72.5億元人民幣，按年大增4.1倍，為盈喜預期的下限。

【鋰電股業績】贛鋒鋰業半年純利增4倍　達72億人幣

【10：00】旭輝 （00884） 開市後停牌，僅錄1宗成交，停牌前報2.29元，跌2.6%。

【09：59】ATM中，美團 （03690） 率先轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：54】昨日大升逾兩成的新東方在綫 （01797） ，股價今早回吐3%，低見26.9元。

【09：51】開拓藥業 （09939） 中途停牌，停牌前報14.66元，跌1.48元或9.2%，成交4.5億元。

【09：41】香港科技探索 （01137） 升逾兩成，高見5.83元。

【09：40】頤海 （01579） 績前跌逾8%，低見19.2元。

【業績｜內需股】頤海半年純利跌24.6%　毛利率跌4.2個百分點

【09：37】港股開市後跌幅略收窄，恒指最新跌275點，報19673點；科指跌1.8%，報4151點。

【09：35】香港科技探索 （01137） 升幅擴大至15%，高見5.53元。

【09：33】協鑫新能源 （00451） 大跌兩成，破底低見0.08元。協鑫科技 （03800） 績後跌逾2%，低見2.92元。

【3800】協鑫科技上半年多賺1.87倍至69.1億人幣　提議每手實物分派318股協鑫新能源作特別息

【09：32】中國8月官方製造業PMI為49.4，高於預期的49.2及前值49。官方非製造業PMI為52.6，高於預期的52.3，前值為53.8。

【09：31】【航運股業績】中遠海控逆市彈高6%　勁派中期息2.01元人幣　股息率27厘　力保未來3年派息水平

【09：30】比亞迪 （01211） 開市後跌幅擴大至11%，低見234元。

【09：29】百度 （09888） 績後跌逾8%。百度第二季收入296.47億元人民幣，按年跌5.4%；經調整純利55.41億元人民幣，按年增長3%，遠好於預期的34.5億元人民幣。

【百度業績】李彥宏：若中國宏觀復甦、廣告業務將反彈　經調整淨利55.41億人幣勝預期

【09：26】經營HKTVMall的香港科技探索 （01137） ，績後逆市升逾7%。香港科技探索上半年純利約1.28億元，按年增33.4%，派中期息0.08元。

【HKTVmall母企】香港科技探索上半年多賺33%至1.28億　未來18個月力拓第三方物流及獨立網店方案　下調全年GMV目標

【09：25】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%。

【中概股審計】阿里巴巴跌逾3%　路透：美監管機構選中阿里及其他中概股作審計檢查　

【09：24】開拓藥業 （09939） 跌逾7%，開拓藥業折讓14%配股，兼主席減持還債。

【09：22】股神巴菲特減持，比亞迪 （01211） 大跌近8%，開報242元，恒指低開359點，開報19589點；科指跌2.5%，報4123點。

【比亞迪1211】比亞迪低開8%　股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　料6月底起累減持逾17億元比亞迪大貨

【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月

【09：13】期指低開360點或1.8%，開報19512點。

【09：06】【吉利175】吉利據報擬洽購雷諾引擎業務部分股權

【09：04】松齡護老集團 （01989） 今早復牌。

【波叔賣產】華懋斥4.5億入主松齡護老集團　收購市帳率達4倍

【09：00】【恒大危機】中國恒大債權人據報自行制定債務重組計劃　要求許家印「扲荷包」還債

【08：06】【回購A股】天齊鋰業擬斥最多2億元人幣回購A股　

【08：04】MSCI季檢變動將於收市後生效。

【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果　天齊鋰業獲納入新興市場指數、香港指數無變動

【07：57】恒指黑期跌368點，報19529點。道指期貨升1點，報31776點。

【07：48】【業績｜物管股】華潤萬象生活半年多賺27%　派中期股息0.127元人幣

【07：45】【業績｜內房股】潤地中期按年少賺19.2%　中期息增5.2%至0.182元人幣

【07：45】【新股IPO】百奧賽圖2315超額認購近5倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【航運股業績】中遠海控勁派中期息2.01元人幣　股息率27厘　力保未來3年派息水平

【07：45】【業績】濰柴動力半年少賺63%至24億元人幣

【07：45】【業績｜零售股】思捷半年少賺89%至1300萬元

【07：45】【業績｜互聯網】知乎次季經調整虧損擴大1.2倍至4.4億元人幣

【07：45】港股ADR收報19552點，跌396點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.61元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報313.96元，較港收市價低9.64元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.07元，較港收市價低3.13元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】台海危機憂慮升溫，加上美股仍憂慮聯儲局傾向繼續大幅加息，尾段跌勢擴大，道指收跌308點或0.96%，報31790點；標指跌44點，報3986點；納指跌134點或1.12%，報11882點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－ W（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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