【業績｜物管股】華潤萬象生活：未來利潤提升靠增值服務　半年多賺27%　派中期息0.127元人幣（第二版）

▲ 【業績｜物管股】華潤萬象生活半年多賺27% 派中期股息0.127元人幣

華潤萬象生活 （01209） 公布，上半年溢利為10.28億元（人民幣‧下同），按年增長27.5%。核心溢利（扣除投資物業的重估收益、 無形資產－客戶關係攤銷及相關遞延稅項影響）為10.40億元，按年增長33.5%，派中期股息每股人民幣0.127元（折合港幣0.145元）。

華潤萬象生活績後升6.2%，現報35.95港元。

管理層表示，規模做大後，會專注做好內生增長，物業的內生增長及未來利潤提升來自於增值服務。目前公司增值服務業務佔比達到約16%，認為未來發展及提升空間仍大。

問及收併購策略，管理層表示，會積極關注在物管及商管的機會，會選擇經營穩健、能夠匹配公司戰略發展方向、文化價值理念趨同的標的。同時，亦希望標的項目估值合理，且已有一定規模。雖然強調不會為了併購而併購，但會加強市場化外拓速度，上半年物業第三方在管面積已突破了50%。

收入增長逾31%

期內，集團收入為52.78億元，按年增長31.5%。其中，住宅物業管理服務板塊收入為人民幣33.54億元，按年增長40.2%；商業運營及物業管理服務板塊為19.24億元，按年增長18.5%。毛利率為31.7%，較去年同期的32.2%小幅下降0.5個百分點。

集團物業管理服務的在管建築面積為2.61億平方米，而集團提供商業運營服務的已開業購物中心及寫字樓數目分別為72個及24幢。

公司加速轉型城市空間運營服務商。管理層指，在城市空間運營和基礎的服務上，政府更加看中華潤萬像生活對空間運營和活動經營服務的能力，城市空間仍要尋求更多的增值服務能力。而且，公司作為央企國企，與政府合作也有天然優勢。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：姚卓然